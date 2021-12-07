Тбилиси, 7 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Ночным клубам Грузии скоро разрешат возобновить работу. Об этом 7 декабря сообщила на своей странице в Facebook основатель крупнейшего техно-клуба в Тбилиси Ная Орашвили.

Designatic Ночной клуб

«17 декабря, после двухлетнего перерыва, двери клубов по всей Грузии откроются и, надеюсь, никогда больше не закроются», — написала Орашвили.

Она отметила, что для исследования было проведено два мероприятия на открытой и закрытой площадках. Требования для ночных клубов, чтобы им разрешили работать, уточняются.

Между тем, глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе также 7 декабря заявил, что вопрос о ночных клубах ещё не решён.

«Переговоры продолжаются, техническое согласование продлится недолго. Сразу, как согласуем позиции, как эпидемиологические, так и с точки зрения бизнеса, мы об этом сообщим», — сказал Гибрадзе на пресс-конференции.