Всеволожск, Ленинградская область, , 16:10 — REGNUM В Ленинградской области появился новый владелец территории бывшего завода Ford во Всеволожском районе, сейчас идет стадия переоформления земельного участка. Об этом 7 декабря сообщил губернатор Александр Дрозденко на пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Подробности сделки и того, кто стал новым владельцем территории завода, глава региона раскрыть не смог, сославшись на договоренности.

«Приступаем к стадии переоформления земельного участка. Как только компания Ford опубликует свою информацию, мы сообщим», — отметил губернатор.

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Напомним, в 2018 году всеволожский завод компании «Форд Соллерс» произвёл 15 345 машин Ford Focus и Ford Mondeo. В тот год предприятие получило 1 млрд 239 млн рублей чистой прибыли. Однако летом 2019 года по решению руководства корпорации Ford оно было закрыто, вместе с еще несколькими заводами «Форда» в Татарии.

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