Бужумбура, 7 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в одной из тюрем Бужумбуры, сообщает 7 декабря Agence France Presse. Погибли 38 и пострадали 69 человек.

mchs.gov.ru Пожар

Комментируя случившееся, на вице-президента Бурунди Проспер Базомбанза заявил, что пожар вспыхнул утром. В результате некоторые строения сгорели полностью.

Агентство уточняет, что тюрьма была переполнена: в ней находились полторы тысячи заключённых. Виновник пожара устанавливается.