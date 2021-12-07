Сыктывкар, , 16:02 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались 17 ковид-пациентов, с начала пандемии — 2367. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным штаба, число заболевших пополнили 273 человека. Наибольший прирост зафиксирован в Сыктывкаре — 71 случай, Ухте — 50, Воркуте — 20 и Усинске — 18. На лечении находятся 7,8 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в России коронавирус выявили у 31 096 человек.