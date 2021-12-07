Звенигово, , 16:02 — REGNUM В городе Звенигово из-за обрушения верхнего железобетонного слоя, из которого выполнен канализационный коллектор, произошла авария. Без холодной воды остались около 7 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства республики.

Канализационный коллектор padonak39

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил министру финансов Алексею Торощину выделить на ремонт из резервного фонда правительства республики 11,36 млн рублей. Именно такая сумма необходима для устранения аварии, согласно сметным расчетам.

Уточняется, что за последние четыре года Звенигову было выделено 78 млн рублей на устранение аварийных ситуаций на канализационном коллекторе.

ИА REGNUM напоминает, аварии на сетях водоснабжения в Звенигово происходят неоднократно. Так в марте текущего года около недели жители 12-квартирного дома по улице Ленина оставались без воды из-за порыва магистрального трубопровода холодного водоснабжения. С перебоями вода подавалась и жильцам соседнего дома. По итогам прокурорской проверки главе администрации города было внесено представление.