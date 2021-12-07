Париж, , 16:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в следующий понедельник, 13 декабря. По сообщению BFM TV, президент Франции примет участие во встрече на высшем уровне с премьер-министрами стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия).

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению Елисейского дворца, Эммануэль Макрон рассмотрит ряд приоритетных вопросов, в частности, климат и переход к цифровым технологиям, усиление защиты Европы и миграцию.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство планирует приступить к вакцинации от коронавируса детей.

Подробнее в материале: Во Франции начнут прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет