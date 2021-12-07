Варшава, , 16:01 — REGNUM Глава польского Сената (верхней палаты парламента) Томаш Гродский в ходе совместного заседания парламентариев «Люблинского треугольника» (Польша, Литва и Украина) заявил о необходимости усилить санкции против России и Белоруссии. Об этом 7 декабря сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что на Россию и подчиненную ей Белоруссию надо ввести как можно более жесткие санкции со стороны коллективного Запада», — заявил Гродский.

По его словам, «Белоруссию необходимо наказать за миграционный кризис», а «Россию за агрессию против Украины».

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и это не представляет ни для кого угрозы и не должно никого волновать.