Москва, , 16:02 — REGNUM Причиной конфликта в МФЦ на юго-востоке Москвы могло стать нарушение масочного режима. Об этом 7 декабря сообщает «Комсомольская правда» в своем телеграм-канале.

Стрельба Niels Noordhoek

Отмечается, что в результате ЧП погиб охранник учреждения. Еще одного человека увезли с ранением на машине Скорой помощи.

«Предварительно, мужчина устроил стрельбу, зацепившись с охранником из-за маски», — отметил ТГ-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла в МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице в Москве.

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