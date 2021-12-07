Кострома, 7 декабря 2021, 16:58 — REGNUM Жительница Костромы Мария Улановская выступила против уничтожения лепных потолочных карнизов в памятнике архитектуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам горожанки рабочие сбивают лепнину в одной из квартир главного дома усадьбы купцов Колодезниковых, расположенного на Молочной Горе. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Костромичка обратилась с жалобой в областную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Специалисты обещали рассмотреть вопрос в течение 30 дней. Отметим, что потолочные карнизы дома являются предметом охраны. В случае, если инспекция зафиксирует нарушение, собственнику квартиры придётся восстановить лепнину или выплатить штраф.
Справка: главный дом усадьбы кузнецов, а затем костромских купцов Колодезниковых был построен в 1809—1821 годах в стиле классицизма. Его проект готовил первый губернский архитектор Николай Метлин, по чьей задумке в Костроме также был построен дом Борщова и здание присутственных мест, где сейчас располагается администрация Костромы.
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