Кострома, , 16:58 — REGNUM Жительница Костромы Мария Улановская выступила против уничтожения лепных потолочных карнизов в памятнике архитектуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пример хорошо сохранившихся и уничтоженных лепных потолочных карнизов Мария Улановская

Пример хорошо сохранившихся и уничтоженных лепных потолочных карнизов Мария Улановская

По словам горожанки рабочие сбивают лепнину в одной из квартир главного дома усадьбы купцов Колодезниковых, расположенного на Молочной Горе. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«Вот уже несколько дней меня, как жильца прекрасного главного дома усадьбы Колодезниковых, беспокоит «ремонт», производимый в одной из парадных комнат второго этажа. В парадных комнатах, а вернее, в одной из них, где по сей день сохранились прекрасные лепные потолочные карнизы, высокие потолки и даже деревянные окна с широкими подоконниками, неизвестные рабочие сбивают лепнину, ссылаясь на то, что «надо делать натяжной потолок, лепнина не нужна», и говорят, что дом скоро и так развалится», — рассказала Улановская.

Костромичка обратилась с жалобой в областную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Специалисты обещали рассмотреть вопрос в течение 30 дней. Отметим, что потолочные карнизы дома являются предметом охраны. В случае, если инспекция зафиксирует нарушение, собственнику квартиры придётся восстановить лепнину или выплатить штраф.

Читайте ранее в этом сюжете: На очистку памятника архитектуры от асфальта в Костроме не нашли денег