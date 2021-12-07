Москва, 7 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 2,57%, подбираясь к отметке $75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Опасения роста смертности и ограничения авиаперелетов из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» стремительно развеиваются, что вдохновляет нефтебыков на продолжение покупок.

Сигнал уверенности рынкам подала Саудовская Аравия, накануне повысив цены отгрузки нефти своим партнерам в Азии и Америке.

Кроме того, поддержку котировкам нефти оказывает сохраняющийся дефицит газа в Европе, а также заявления германских чиновников о том, что «Северный поток — 2» либо вовсе не будет сертифицирован, либо этот процесс затянется на неопределенно долгий срок.

В свете планов введения против России новых санкций, дефицит газа в Европе может приобрести ещё большие масштабы. Впрочем, основным драйвером роста цен на нефть является её существенная перепроданность.

Тем не менее, рубеж $75 за баррель является довольно серьезным сопротивлением, и любой повод будет использован рынком для фиксации прибыли, заработанной за два дня активного роста котировок», — считает эксперт.

Читайте также: Рост цен на нефть не нравится администрации Байдена