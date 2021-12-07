Козельск, Калужская область, , 16:22 — REGNUM Жительница Козельска осуждена к 300 часам обязательных работ за сжигание сухой травы, которое привело к уничтожению чужого имущества, сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пал сухой травы 40.мвд.рф

Женщина в апреле 2021 сжигала сухую траву вне специально оборудованных для этого мест на своем придомовом участке. Пламя ветром перекинулось на помещения надворных построек соседского дома и два автомобиля.

В результате пожара потерпевшим гражданам причинён имущественный ущерб на сумму около 3,5 млн рублей.

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