Тюмень, 7 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Тюменской области после реконструкции открыты 84 км участка автомагистрали Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Трасса Тюмень — Ханты-Мансийск

Реконструкция участков трассы, которая связывает Тюменскую область с Югрой и Ямалом, стартовала в 2019 году. В результате дорога на этих участках стала четырехполосной, с разделительным ограждением. В ходе реконструкции отремонтировано шесть мостов, построено три надземных пешеходных перехода, оборудовано 11 разворотных петель.

В 2022 году планируется завершить расширение до четырёх полос движения ещё одного участка автомагистрали протяженностью 29 км.

«По трассе идёт основная часть грузов, северяне пользуются этой дорогой для поездок в другие регионы страны, в том числе, в отпуска. В последние годы дорога приведена в нормативное состояние, однако, учитывая вклад югорчан и ямальцев в экономику страны, настало время качественных изменений. Ханты-Мансийский автономный округ и Ямал заслужили эту дорогу, люди её очень ждут», — отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Напомним, автодорога Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск реконструируется по указанию президента России Владимира Путина.