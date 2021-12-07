Сантьяго, 7 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Около побережья Чили зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Об этом 7 декабря сообщает Геологическая служба США.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии примерно 83 км в юго-западном направлении от портового города Арика, в котором проживают порядка 186 тыс. человек и который является административным центром одноименной провинции. Очаг подземных толчков располагался на глубине 31,4 км.

При этом информация о пострадавших или разрушения не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Алтае 7 декабря в 06:02 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,1.