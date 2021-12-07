Берлин, 7 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Лишь несколько немецких компаний показали особенно хорошие результаты в глобальном рейтинге по защите климата, сообщает немецкое агентство DW 7 декабря.

В рейтинге фигурируют свыше 12 000 компаний. Однако лишь немногие смогли получить лучшие оценки во всех трех категориях. Единственная немецкая компания — это производитель ароматов Symrise, включенный в немецкий фондовый индекс DAX. Компания получила три высших балла в рамках так называемого проекта Carbon Disclosure Project (CDP).

Организация, базирующаяся в Лондоне, является одной из крупнейших организаций по защите климата в мире. Она пытается использовать метод анкетирования, чтобы сделать информацию о стратегиях устойчивого развития доступной для компаний по всему миру. Эти данные приобретают все большее значение, поскольку многие фонды чаще опираются на критерии устойчивости. Рейтинг также может косвенно влиять на оценку фондового рынка.

В ходе оценки CDP анализирует области защиты климата, воздействие на леса и водную безопасность. Из 12 000 исследованных компаний только 272 получили высшую оценку в одной из трех категорий. По данным CDP, это всего два процента компаний.

От немецкой стороны только 14 компаний попали в одну из категорий. Помимо Symrise, машиностроительная компания Gea получила рейтинг А в категориях кондиционирования воздуха и воды. Компании Deutsche Bahn, Deutsche Telekom и компании-разработчики программного обеспечения SAP, а также Bayer, Eon, Thyssenkrupp и Bosch показали отличные результаты как минимум в одной из категории.