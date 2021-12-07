Москва, 7 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже прибавляет скромные 0,08%, торгуясь по 74,36 рубля. Евро слабеет на 0,21%, сползая до 83,69 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Обе основных валюты торгуются, тем не менее, выше, чем в середине дня 6 декабря. Основное давление на рубль связано с геополитическими рисками.

Агентство Bloomberg опубликовало информацию, что США и их европейские союзники готовят новые санкции против российской экономики в случае, если российские войска вторгнутся на Украину.

Несмотря на низкую вероятность такого сценария, ряд игроков поспешили выйти из рублевых активов, несмотря на то, что российский фондовый рынок сегодня подрастает.

Вероятные санкции, озвученные Bloomberg, выглядят довольно странно — предполагается запретить российским банкам и фонду прямых инвестиций покупать доллары и евро за рубли.

Как это планируется технически реализовать, неясно, но для биржевых паникеров звучит довольно пугающе. Отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT, которым пытались напугать Россию весной 2021 года, по данным Блумберга теперь не рассматривается.

Инвесторы ожидают результатов видеоконференции президентов Росси и США Владимира Путина и Джо Байдена, надеясь, что по её итогам появится какая-то ясность.

На этом фоне рубль игнорирует даже сильную динамику сырьевых рынков, где почти все ключевые позиции торгуются в зеленой зоне», — пояснил эксперт.

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