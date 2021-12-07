7 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:41 — REGNUM В Южной Корее обсудили призыв главы государства активизировать усилия по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе заседания кабинета министров, состоявшегося 7 декабря, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна столкнулась с очень серьёзной ситуацией: ростом общего числа инфицированных коронавирусом, тяжёлых случаев заболевания и смертей в сочетании, а также с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В связи с этим глава государства призвал своих помощников приложить больше усилий для предотвращения распространения штамма «Омикрон» и активизации ревакцинации населения страны.

«Нынешний рост заболеваемости и распространение штамма «Омикрон» показывают важность ревакцинации», — отметил глава государства.

Мун Чжэ Ин также отметил, что государственный бюджет на 2022 год предусматривает дополнительные расходы на здравоохранение и поддержку пострадавших от пандемии коронавируса.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Он призвал усилить контроль за финансовыми рынками в связи с растущей неопределённостью на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации во всём мире.

«Коллективный иммунитет невозможен. Ведь даже от гриппа прививаются ежегодно. Однако раньше никто не настаивал на прививках… Прекратите принудительную вакцинацию и отмените «вакцинные пропуска»!» — призывает yjyu***.

«Если предыдущие главы государства «убивали» огнестрельным оружием, то нынешний — вакциной. Однако невинные люди умирали как в том случае, так и в этом», — отмечает ruio***.

«Вакцины не останавливают вирус, а напротив, способствуют появлению новых штаммов», — пишет dama***.

«А что насчет того, из чего делают вакцину? Наверняка, «рецепт» раскроют лет так через пятьдесят», — предполагает andu***.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

«Сравните время до и после вакцинации. Раньше количество инфицированных и смертей было в разы ниже, однако после того, как уровень вакцинации превысил 80%, число инфицированных, как и число тяжелобольных пациентов, увеличилось», — отмечает 88aa***.

«Принудительная ревакцинация и принудительная вакцинация детей — это уже слишком», — пишет alsr***.

«Почему все перекладывают вину на непривитых? Почему правительство не берет на себя ответственность за происходящее в стране? 80% населения вакцинировано, а где эффект?» — вопрошает sodl***.

«Прислушайтесь к тому, что говорят люди!» — рекомендует drea***.

«Ни правительство, ни эксперты ничего не знают о коронавирусе. Однако они продолжают утверждать, что ревакцинация сработает. Если ничего не знаете, сидите и молчите», — призывает 88aa***.

«Маска — лучшая профилактическая мера, чем вакцина!» — пишет ruio***.

«Раньше президент трубил о том, что коллективный иммунитет появится после вакцинации 70% населения. Однако количество смертей после вакцинации лишь растет», — отмечает ubqu***.

«Если вакцина эффективна, то почему нельзя снять маски?» — интересуется chog***.

«Интересно, правительство само верит в то, что говорит и к чему призывает?» — вопрошает glor***.