, 16:54 — REGNUM 7 декабря Берлинский университет Гумбольдта раскритиковал газету Bild после того, как та обвинила ученых в ограничениях против COVID-19. Газета-таблоид опубликовал фотографии трех научных исследователей, назвав их «создателями изоляции». Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Берлинский университет Гумбольдта и Альянс научных организаций Германии выступили против статьи газеты Bild, в которой последняя выступила с критикой ограничений, недавно введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Bild — самая популярная газета Германии. 4 декабря газета опубликовала фотографии трех ученых под заголовком:

«Три эксперта разочаровывают нас в праздники». Статья была опубликована после вступления в силу новых ограничений.

Альянс научных организаций раскритиковал Bild за то, что газета способствует росту враждебности общественности по отношению к ученым, в то время как пандемия все еще бушует. В своём заявлении ассоциация отметила:

«Bild делает вид, что три исследователя несут личную ответственность за усиление ограничений».

Университет Гумбольдта, в свою очередь, подал жалобу в Совет по печати Германии по поводу этой статьи.