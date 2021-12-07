Нижний Новгород, , 15:53 — REGNUM В 2021 году мэрия Нижнего Новгорода выделила более 4,2 млн рублей на отлов и содержание бездомных собак и кошек. Об этом заявила замдиректора комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Наталья Маркитантова на заседании комиссии городской думы по экологии.

Кошки

По её словам, в 2022 году на эти цели планируют предоставить ещё 2,9 млн рублей.

Также Маркитантова сообщила, что с начала текущего года с улиц столицы Приволжья убрали 477 бездомных животных.

Она пояснила, что кошек и собак помещают в приюты на 20 — 90 дней, кастрируют или стерилизуют, после чего-либо отдают нижегородцам, пожелавшим стать их новыми новым хозяевами, либо выпускают обратно на улицу.