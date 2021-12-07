Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Стоимость хлебобулочных изделий в петербургских пекарнях поднимется в 2022 году. Об этом заявил директор сети пекарен «Цех 85 family» Алексей Феликсов.

Выпечка хлеба Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сейчас зарплаты растут, стоимость открытия растёт, себестоимость продуктов растёт. Из-за подорожания нам отдельные позиции приходится выводить из ассортимента», — передает слова Феликсова РБК.

Предприниматель отметил, что именно в Петербурге, в отличие от Москвы, широко развита система кафе-пекарен. Из-за большого количества таких точек, а также на фоне увеличения различных статей расходов бизнеса в общепите, владельцы вынуждены поднимать стоимость продукции или же просто снимать ее с продажи из-за нерентабельности.

Такой же стратегии придерживается владелец другой петербургской сети пекарен Филипп Вольчек. Бизнесмен также планирует повысить цены в 2022 году, однако это не коснется чиабатты, стоимость которой на сегодняшний день в его сети составляет 19 рублей, что само по себе ниже себестоимости.

Алексей Феликсов считает, что необходимо переходить на автоматизацию производства, так как в пекарнях по большей части используется труд человека. По его мнению, такая автоматизация процесса поможет сократить расходы.

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