Берлин, 7 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. 7 декабря лидеры социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов встретились в Берлине, чтобы официально подписать соглашение о создании трехпартийной коалиции. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Левоцентристские социал-демократы Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение с лидерами партии защитников окружающей среды и неолиберальных свободных демократов (СВДП) на торжественной церемонии в Берлине.

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как «зеленые» последними проголосовали за одобрение коалиционного соглашения. Новый канцлер Германии Олаф Шольц должен быть избран и приведен к присяге в качестве преемника Ангелы Меркель уже на этой неделе.

Главный политический редактор DWМикаэла Куефнер отметила, что с подписанием коалиционного соглашения «настал момент, когда эпоха после Меркель становится реальностью».

На церемонии Шольц заявил, что борьба с пандемией коронавируса и всплеском четвертой волны в Германии на начальном этапе потребует всех сил и энергии нового правительства.