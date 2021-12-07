Москва, , 15:50 — REGNUM Власти Великобритания с 7 декабря ужесточили правила въезда в страну для иностранных граждан. Условия въезда изменены из-за появления нового штамма «Омиркона», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Великобритания. Лондон RichardLey

Теперь ПЦР-тест на коронавирус не старше 48 часов потребуется всем иностранным туристам от 12 лет как привитым от COVID-19 одной из вакцин, одобренных ВОЗ, так и тех, кто не сделал прививку.

Ранее от тестирования были освобождены лица до 18 лет, а срок действия тестов на коронавирус составлял 72 часа до даты вылета. Невакцинированным туристам нужно забронировать сдачу тестов на коронавирус по прибытию. Анализы нужно сдать на второй и восьмой дни после въезда в Англию.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Великобритании достигло 336.

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