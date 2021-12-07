Нижний Новгород, 7 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Причиной взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде могла стать сигарета, которую хотел закурить хозяин квартиры. Мужчина госпитализирован с ожогами. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области 7 декабря.

Killsmoke.ru Сигарета

По предварительным данным, пострадавший хозяин квартиры «поставил на газовую плиту посуду с жидкостью, которая при кипении затушила огонь».

»Следователи СК не исключают, что при попытке закурить сигарету и произошел хлопок, который привел к разрушениям в квартире. Помещение, в котором произошло происшествие, располагается на 2 этаже 5-этажного многоквартирного дома. На момент осмотра повреждений несущих конструкций не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Напомним, хлопок газа произошел около 9 утра 7 декабря в квартире дома по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде. Кроме хозяина квартиры никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи.