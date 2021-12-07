Бухарест, 7 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Судьи Высшего кассационного суда в Бухаресте своим решением удовлетворили ходатайство бывшего премьер-министра Румынии Адриана Нэстасе о его реабилитации и снятии с него ограничений на общественную деятельность. Об этом 7 декабря сообщило Румынское телевидение.

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Согласно официальной информации, румынская Фемида обязалась подготовить необходимые документы, признающие А. Нэстасе «полноправным гражданином». Если в течение ближайших 10 дней это обязательство не будет обжаловано, уже с января 2022-го года он сможет вернуться в большую политику.

Сам экс-премьер-министр от комментариев на эту отказывается, заявляя лишь, что он «не сомневался в положительном исходе процесса».

Напомним, А. Нэстасе, занимавший пост премьер-министра Румынии с 2000 по 2004 годы, был приговорен в 2012-м году к двухлетнему тюремному заключению по обвинению в коррупции. Этот приговор он назвал «политически мотивированным» и попытался покончить жизнь самоубийством. В 2014-м его приговорили к 4 годам тюрьмы за взяточничество и трем годам заключения по обвинению в шантаже, но через некоторое время освободили на условно-досрочных основаниях.