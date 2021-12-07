Великий Новгород, 7 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Двое петербуржцев погибли в ДТП с тремя автомобилями, в том числе грузовым, в Новгородской области на трассе М-10. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

53.мвд.рф Смертельное ДТП на трассе М-10

ДТП произошло на 536 км федеральной трассы М-10 «Россия» в сторону Великого Новгорода во вторник, 7 декабря. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем Scania. От удара автомобиль «Рено» столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем LADA Vesta.

«В результате ДТП мужчина и женщина, находящиеся в салоне легкового автомобиля Renault Logan, скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

Водители Scania и LADA — мужчины 38 и 23 лет — не пострадали.