Москва, , 15:46 — REGNUM В МФЦ на юго-востоке Москвы произошло ЧП — неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «112».

Стрельба Alexas_Fotos

"Два человека погибли. На месте работают оперативные службы», — сообщает ТГ-канал.

Иные обстоятельства происшествия приводит телеграм-кагал «SHOT». По его данным погиб только один человек, но есть еще и другие пострадавшие.

ТГ-канал «Baza» сообщает, что стрельба произошла в МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице.

«Стрелок, который устроил стрельбу в здании МФЦ задержан. Он застрелил сотрудницу и посетителя», — приводит свою версию происшествия телеграм-канал «Новости Москвы».

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