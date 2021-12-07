Москва, 7 декабря 2021, 15:46 — REGNUM В МФЦ на юго-востоке Москвы произошло ЧП — неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «112».
"Два человека погибли. На месте работают оперативные службы», — сообщает ТГ-канал.
Иные обстоятельства происшествия приводит телеграм-кагал «SHOT». По его данным погиб только один человек, но есть еще и другие пострадавшие.
ТГ-канал «Baza» сообщает, что стрельба произошла в МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице.
«Стрелок, который устроил стрельбу в здании МФЦ задержан. Он застрелил сотрудницу и посетителя», — приводит свою версию происшествия телеграм-канал «Новости Москвы».
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