Москва, 7 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В МФЦ на юго-востоке Москвы произошло ЧП: неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «112».

Alexas_Fotos Стрельба

«Два человека погибли. На месте работают оперативные службы», — сообщает ТГ-канал.

Иные обстоятельства происшествия приводит телеграм-канал «SHOT». По его данным, погиб только один человек, но есть еще и другие пострадавшие.

ТГ-канал «Baza» сообщает, что стрельба произошла в МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице.

«Стрелок, который устроил стрельбу в здании МФЦ, задержан. Он застрелил сотрудницу и посетителя», — приводит свою версию происшествия телеграм-канал «Новости Москвы».