Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы
Москва, 7 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В МФЦ на юго-востоке Москвы произошло ЧП: неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «112».
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Стрельба
«Два человека погибли. На месте работают оперативные службы», — сообщает ТГ-канал.
Иные обстоятельства происшествия приводит телеграм-канал «SHOT». По его данным, погиб только один человек, но есть еще и другие пострадавшие.
ТГ-канал «Baza» сообщает, что стрельба произошла в МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице.
«Стрелок, который устроил стрельбу в здании МФЦ, задержан. Он застрелил сотрудницу и посетителя», — приводит свою версию происшествия телеграм-канал «Новости Москвы».