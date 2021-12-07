Москва, , 15:53 — REGNUM Россия и США достигли прогресса в двусторонних вопросах, есть надежда, что это движение продолжится. Об этом пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц заявил 7 декабря РИА Новости.

Посольство США в России Dzerod

По словам американского дипломата, стороны нуждаются в открытых каналах связи, особенно в периоды повышенной напряжённости. В таких условиях «решающее значение» имеет работающее посольство.

«В последние дни мы добились прогресса в двусторонних вопросах. Надеемся и дальше двигаться в этом направлении», — сказал Ребхольц, комментируя ситуацию вокруг работы дипмиссий России и США.

Он добавил, что Вашингтон «более года назад» предупредил Москву, что российские дипломаты не смогут оставаться на американской территории более трёх лет. Именно таким дипломатам придётся уехать из США в 2022 году, однако это не будет их высылкой. Россия сможет прислать на их место других дипломатов.

Подход Вашингтона, по словам Ребхольца, создаёт больший паритет в работе дипмиссий, так как обеспечит ротацию сотрудников с одинаковой периодичностью.

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