Баку, , 15:43 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 1530 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 863 тестов. Об этом 7 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 598 503 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 567 385 человек, в том числе 1864 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 23 114 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8004 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 21 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 585 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 5385 тестов. Выздоровевшими медики признали 944 человека. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.