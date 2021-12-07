Архангельск, , 15:43 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом пополнили 347 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Permkrai.ru

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Среди новых заболевших — 81 архангелогородец, 49 новодвинцев, 42 северодвинца. По 39 новых случаев выявлено в Вельском и Няндомском районах, 28 — в Котласе, 16 — в Виноградовском округе, восемь — в Плесецком, семь — в Мезенском районе. Случаи заболевания выявили также в Шенкурском, Устьянском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 31 096 человек.