Рим, , 15:41 — REGNUM В настоящее время в Италии выявлено в общей сложности 11 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 7 декабря сообщил на слушаниях в Сенате страны президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время в Италии вариант «Омикрон» выявлен в 11 случаях, которые касаются нескольких регионов. Кроме того, есть случаи, вызывающие подозрение. Речь идет о людях, которые находились в Южной Африке или имели тесные контакты с такими лицами», — сказал он.

Также Брузаферро назвал в данный момент «решающим средством» контроля за распространением SARS-CoV-2 вакцинацию и уточнил, что также необходимо продолжать соблюдать все необходимые меры защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запрет на выезд из страны для заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» ввели власти ЮАР.