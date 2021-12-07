Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Гильдия сценаристов Америки опубликовала список фильмов с «лучшим сценарием 21 века». Об этом 7 декабря пишет «Канобу».

Крис (Даниэль Калия) из фильма «Прочь» Иван Шилов © ИА REGNUM

Первое место в рейтинге занял сценарий картины «Прочь» Джордана Пила, на второй строчке оказался фильм «Вечное сияние чистого разума», а на третьей — «Социальная сеть». Всего в списке указана 101 кинолента.

ИА REGNUM напоминает, что Гильдия сценаристов Америки уже составляла подобный рейтинг с лучшими сценариями в 2006 году. Тогда список возглавила картина «Касабланка».

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