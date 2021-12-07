Варшава, , 15:40 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу отношения к требованиям к руководству республики со стороны ЕС об отмене судебной реформы. Результаты были обнародованы в издании Rzeczpospolita.

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Так, оказалось, что 60,1% опрошенных выступают за то, чтобы Варшава уступила Брюсселю и выполнила его требования: отменила судебную реформу. Социологи указывают, что данная категория респондентов опасается, что республика потеряет средства из фондов ЕС.

Противоположного мнения придерживаются всего 19,7% опрошенных. Исследователи отмечают, что эта категория наиболее скептично относится к ЕС и членству Польши в этой организации.

Опрос был проведен 2−3 декабря текущего года. В нем приняли участие 1 100 взрослых жителей Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2021 года Суд Евросоюза признал незаконной судебную реформу в Польше. По ее итогам, соискатели на должность судей Верховного суда республики также назначаются правительством, при этом лишены возможности оспаривать его решения. Это, по мнению европейских судей, является нарушением норм ЕС, касающихся защиты независимости судебной системы. В Еврокомиссии неоднократно грозили Польше, что, если ее руководство не отменит судебную реформу, республике «заморозят» выплаты из фондов ЕС.