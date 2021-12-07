Москва, , 15:38 — REGNUM Пока нет ясности, как новый штамм «Омикрон» повлияет на ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Об этом 7 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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На заседании президиума координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией глава правительства назвал ситуацию с ковидом в России напряжённой.

«Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию», — сказал премьер-министр.