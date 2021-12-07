Москва, 7 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Санкции, о которых пишет Блумберг, подразумевают запрет для российских банков приобретать доллары и евро за рубли. Это какие-то совсем новые по смыслу санкции, ранее никогда и ни к кому не применявшиеся, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Странность их, в первую очередь в том, что подобного рода операции российские банки за рубежом проводят крайне редко, поскольку их западными контрагентами рубли не очень-то востребованы.

В то же время западные банки в России работают не сами, а через российские юридические лица, капитал которых контролируют, и эти банки по-прежнему смогут приобретать рубли для операций на российском рынке, в частности, вложений в ОФЗ.

В общем, первое впечатление такое, как будто наши западные партнеры уже исчерпали реальные рычаги давления на Россию, и теперь пытаются изобрести хоть что-то, грозно звучащее.

Причем, что характерно, ранее обсуждавшееся отключение России от SWIFT, после того, как неоднократно было объяснено, что таких полномочий у американских властей нет, и если кто от такого решения пострадает, то как раз западные банки, более не рассматривается как возможная мера. Конечно же, под предлогом заботы о простых россиянах, которые пострадают от такой меры.

При этом все эти санкции обсуждаются на тот гипотетический случай, когда Россия нападет на Украину. Хотя ни смысла в таком нападении, ни соответствующих намерений у России нет. Но, хотя бы, из этого можно сделать вывод, что пока Россия на Украину не нападала, что бы там ни говорили в Киеве.

Вся эта шумиха имеет целью хоть как-то накачать позиции Джо Байдена перед переговорами с Владимиром Путиным. Раз он ничего не может реального предложить российскому президенту, то в качестве разменной фигуры предлагается воспринимать гипотетические санкции, которые не будут введены, если Россия откажется от нападения на Украину, которого и не планировала.

Можно сказать, в предстоящих переговорах Байден уже достиг таких же блестящих успехов, как Зеленский в подавлении попытки переворота и отражении российской агрессии, как тот персонаж анекдота, который очень хорошо гонял крокодилов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США и ЕС рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ, направленных против ряда банков и Российского фонда прямых инвестиций и, в частности, ограничивающих конвертирование рубля.

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