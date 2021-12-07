Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб пригласил на в швейцарский Давос для участия в форуме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба грузинского правительства.

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«Участники форума будут благодарны, если у них будет возможность услышать ваше видение об обеспечении устойчивого экономического восстановления в Грузии», — процитировали в пресс-службе приглашение на ВЭФ.

В письме также говорится, что руководство форума планирует тесное сотрудничество с правительством Грузии. Мероприятие будет проходить с 17 по 21 января.

Стоит отметить, что экономика Грузии к 2020 году стала сильно зависеть от туризма. Когда в мире были введены карантинные меры, то в стране разразился экономический кризис. С весны 2021 года в Грузии начался небывалый рост экономики. К октябрю он оставил 10,5% ВВП страны. По данным Нацбанка Грузии, этот рост обеспечил экспорт полезных ископаемых в Китай, а также продажа вина и минеральной воды в Россию.