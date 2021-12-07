Краснобаковский район, Нижегородская область, , 15:37 — REGNUM Начальник исправительной колонии, расположенной в Краснобаковском районе Нижегородской области, предстанет перед судом по обвинению в незаконной продаже производственных станков. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Металлолом

По версии следствия, в 2018 году он поручил своим подчинённым сдать на металлолом станки, стоявшие на балансе другого учреждения Федеральной службы исполнения наказаний.

Вырученные от их продажи 157 тысяч рублей злоумышленник присвоил.

Против руководителя исправительного учреждения возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Превышение должностных полномочий». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.