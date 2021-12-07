Москва, , 15:42 — REGNUM Россию серьёзно беспокоят попытки украинских властей провоцировать своих кураторов на Западе в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 7 декабря на пресс-конференции.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Посмотрим, чем закончится разговор [Путина и Байдена], но у нас очень серьёзную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов ещё и провоцировать», — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона на переговорах 7 декабря намерена чётко заявить, что Киеву следует выполнить Минские соглашения. Таков подход Москвы к украинскому урегулированию.

При этом выполнение обязательств должно быть прямым и недвусмысленным. Сейчас США стараются представить ситуацию так, будто это Россия должна соблюдать условия, включая режим прекращения огня, добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД также упрекнул украинские власти за многократную смену позиции и заявил о «разнонаправленных потоках сознания» в Киеве.

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