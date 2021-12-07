Рига, , 15:34 — REGNUM

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До четырех взрослых и шести детей смогут сидеть за одним столом в заведениях общественного питания, сообщил портал «МК-Латия» со ссылкой на министра экономики Яниса Витенбергса.

Он прокомментировал итоги прошедшего заседания правящих партий. Так, достигнута политическая договоренность о продлении времени проведения развлекательных мероприятий до 23:00 по местному времени (полуночи по Москве), а также о том, что впредь в так называемом «зеленом режиме» (только при наличии действующего сертификата) семьям будет предоставлена возможность на мероприятиях сидеть рядом.

Витенбергс отметил, что правительство примет решение об этих поправках уже во вторник, 7 декабря 2021 года.

В то же время Витенбергс отметил, что предложение министерства экономики разрешить в торговых центрах работать в выходные и праздничные дни не только магазинам товаров первой необходимости пока не получило поддержки.

В Латвии до 11 января 2022 года действует чрезвычайное положение, в течение которого получение различных услуг лицами без ковид-сертификатов существенно ограничено.