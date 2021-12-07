Мадрид, , 15:33 — REGNUM Испанские власти одобрили внедрение стратегии вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет включительно. Об этом сообщает минздрав страны.

Вакцинация Yarregion.ru

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«Комиссия по общественному здравоохранению одобрила расширение вакцинации против COVID-19 людей в возрасте от пяти до 11 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Уже 13 декабря в страну поступит первая партия из 1,3 млн вакцин для детей.