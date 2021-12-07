Кострома, , 16:53 — REGNUM В Костромской области чиновников обязали включать в конкурсную документацию при проведении закупок подробные графики производства работ. Соответствующее постановление 6 декабря подписал губернатор региона Сергей Ситников.

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В области имеют место случаи, когда контракты на строительство или реконструкцию важных объектов имеют лишь сроки начала и окончания работ. Временные рамки промежуточных результатов исполнения соглашений не прописываются. В пример можно привести контракт на капитальный ремонт моста через реку Кострому на 486 млн рублей, заключенный между комитетом по строительству администрации города и ярославским подрядчиком АО «Ярдормост». Его исполнение должно завершиться 15 декабря 2021 года.

Обязательство продумывать временные рамки прописано лишь для государственных заказчиков — к ним относятся казенное учреждение «Облстройзаказчик» и департаменты. Муниципалитетам и их подведомственным учреждениям «рекомендуется» следовать новым правилам. Постановление вступит в силу 1 января 2022 года.

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