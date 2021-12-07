Москва, 7 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. По мере роста ключевой ставки ЦБ РФ инфляция в России будет снижаться, если только не произойдет каких-либо серьезных внешних потрясений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

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«У нас есть опыт конца 2014—2015 годов, когда повышение ставки сначала остановило рост инфляции, а затем направило ее в сторону снижения в условиях, когда цены на нефть упали кратно, — сказал Хестанов. — В России с 2006 года, а особенно с 2013 года, проводится довольно жесткая бюджетная политика. Сочетание таргетированной инфляции, плавающего рубля и жесткой бюджетной политики привело к тому, что чувствительность российской экономики к каким-либо внешним воздействиям с точки зрения роста инфляции уменьшилась».

Сегодня, как пояснил Хестанов, российский бюджет хорошо сбалансирован, ожидается профицит, и в этих условиях нет объективных оснований ожидать двузначную инфляцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в РФ не предвидится двузначной инфляции.