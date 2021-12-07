Москва, , 15:29 — REGNUM Динамика роста экономики КНР и ее стабильность стали очевидны всему миру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание американского бизнесмена Илона Маска о том, что китайская экономика скоро в два-три раза превзойдет американскую.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может показаться, что мнение Маска о Китае слишком восторженно, но его можно понять, — сказал Пальченко. — Приняв в 2015 году программу «Сделано в Китае 2025» Китай добился того, что там сейчас продаётся больше половины всех электрокаров в мире. Стоит, правда, отметить, что «Тесла» — единственный производитель электрокаров, которому китайское правительство разрешило самому управлять своим производством в этой стране. И Маск, возможно, просто сделал своего рода комплимент. Как бы то ни было, динамика роста экономики Китая, ее стабильность очевидны всему миру».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что экономика Китая продолжит расти быстрее, чем американская.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская система управления страной доказала свое превосходство – эксперт