Москва, , 15:28 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск, заявивший о том, что экономика КНР в скором в времени в три разы превысит американскую, прав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Маск верно оценивает то, что произойдёт в долгосрочной перспективе. Экономика Китая растёт, и будет расти быстрее, чем США. Китайское ВВП на душу населения будет продолжать нагонять американское, и однажды прогноз Маска сбудется. И нет оснований полагать, что в будущем этот тренд может измениться, — сказал Пальченко. — Азиатские рынки растут, их население зарабатывает и потребляет все больше и больше, и при этом потенциал их внутреннего потребления далеко не исчерпан. Китай лучше всего остального мира отвечает на многие глобальные вызовы».

В частности, как пояснил Пальченко, Китай (да и Азия в целом) гораздо эффективнее справляются с эпидемией, чем США и Европа.

«Вообще можно сказать, что Китай в принципе с эпидемией справился, и их система управления государством доказала своё превосходство. У нас в Европе и Америке уже четвертая волна коронавируса, а в Китае не было, можно сказать, и второй», — подытожил Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогнозы Маска о будущем китайской экономики назвали преувеличением.

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