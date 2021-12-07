Курган, , 15:27 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружили 189 новых случаев заражения коронавирусом, из них 96 зарегистрировано в Кургане. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 192 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 7 декабря подтвердили 46 622 случая заражения коронавирусом, вылечился 36 881 курганец.

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