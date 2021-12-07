Вашингтон, 7 декабря 2021, 17:03 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) запустила собственный бренд десертов. Об этом 7 декабря пишет The Sun.
Бренд певицы называется Whipshots — под данным названием Карди Би выпускает взбитые сливки в баллонах с различными вкусами. При этом в продукте содержится десять процентов алкоголя.
Ранее Карди Би сообщила, что приобрела новый дом. Стоимость недвижимости она не уточнила.
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