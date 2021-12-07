Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) запустила собственный бренд десертов. Об этом 7 декабря пишет The Sun.

Карди Би (Cardi B) Скриншот с YouTube

Бренд певицы называется Whipshots — под данным названием Карди Би выпускает взбитые сливки в баллонах с различными вкусами. При этом в продукте содержится десять процентов алкоголя.

Ранее Карди Би сообщила, что приобрела новый дом. Стоимость недвижимости она не уточнила.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпера Лил Уэйна обвинили в угрозах огнестрельным оружием