Вашингтон, 7 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) запустила собственный бренд десертов. Об этом 7 декабря пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Карди Би (Cardi B)

Бренд певицы называется Whipshots — под данным названием Карди Би выпускает взбитые сливки в баллонах с различными вкусами. При этом в продукте содержится десять процентов алкоголя.

Ранее Карди Би сообщила, что приобрела новый дом. Стоимость недвижимости она не уточнила.