Чебоксары, , 15:27 — REGNUM В Чебоксарах 7 декабря правительству республики представлен новый главный федеральный инспектора по Чувашии. На этом посту 64-летнего Геннадия Федорова, который уходит в региональный избирком, сменит 39-летний Григорий Сергеев.

Геннадий Федоров и Григорий Сергеев Cap.ru

Читайте также: Назначен главный федеральный инспектор по Саратовской области

Нового руководителя ведомства представил заместитель приволжского полпреда Игорь Буренков, отметив, что ему предстоит «сохранить высокую планку института главного инспектора», заданную его предшественником.

Григорий Сергеев, в свою очередь, сообщил, что Чувашия является его малой родиной и это накладывает на него «дополнительную ответственность». Приоритетными задачами он назвал реализацию национальных целей, исполнение президентских указов и защиту «интересов жителей Чувашии». Свою работу он планирует начать с совещаний и встреч для анализа ситуации в республике.

Напомним, Геннадий Федоров работал главным федеральным инспектором по Чувашии почти десять лет. Он переходит в ЦИК Чувашии. В ноябре 2021 года руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова, обращаясь к Федорову, выразила уверенность, что он сможет «быстро взять бразды правления в свои руки».

Подробнее: Памфилова уверена, что Федоров в Чувашии возьмёт в руки «бразды правления»

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК России предложила кандидатуру на пост главы чувашского избиркома