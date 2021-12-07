Чебоксары, 7 декабря 2021, 15:27 — REGNUM В Чебоксарах 7 декабря правительству республики представлен новый главный федеральный инспектора по Чувашии. На этом посту 64-летнего Геннадия Федорова, который уходит в региональный избирком, сменит 39-летний Григорий Сергеев.
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Нового руководителя ведомства представил заместитель приволжского полпреда Игорь Буренков, отметив, что ему предстоит «сохранить высокую планку института главного инспектора», заданную его предшественником.
Григорий Сергеев, в свою очередь, сообщил, что Чувашия является его малой родиной и это накладывает на него «дополнительную ответственность». Приоритетными задачами он назвал реализацию национальных целей, исполнение президентских указов и защиту «интересов жителей Чувашии». Свою работу он планирует начать с совещаний и встреч для анализа ситуации в республике.
Напомним, Геннадий Федоров работал главным федеральным инспектором по Чувашии почти десять лет. Он переходит в ЦИК Чувашии. В ноябре 2021 года руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова, обращаясь к Федорову, выразила уверенность, что он сможет «быстро взять бразды правления в свои руки».
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Справка ИА REGNUM. Григорий Витальевич Сергеев родился 7 января 1982 года в Чебоксарах. Является выпускником Волго-Вятской академии государственной службы (г. Нижний Новгород). Карьеру начал в администрации главы Чувашии, где с октября 2005 года по август 2009 года прошёл путь от главного специалиста до начальника отдела государственной гражданской службы. В августе 2009 года перешёл на работу в аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, где работал советником, главным советником департамента по кадровым вопросам, госнаградам и госслужбе.
В феврале 2012 года назначен на должность федерального инспектора аппарата приволжского полпреда, в июле 2018 года стал федеральным инспектором по Нижегородской области, в августе 2019 года утверждён в должности главного федерального инспектора по Саратовской области, в октябре 2020 года возглавил контрольный департамент аппарата приволжского полпреда. В декабре 2021 года занял пост главного федерального инспектора по Чувашской Республике.
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