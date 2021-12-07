Москва, , 15:27 — REGNUM Украинские власти меняют свою позицию по нескольку раз в день, а их заявления свидетельствуют о «разнонаправленных потоках сознания» в Киеве. Об этом 7 декабря заявил на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вы назвали позицию украинского руководства двоякой, я думаю, вы им польстили», — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос журналистки о том, можно ли назвать позицию украинских властей двойкой, когда президент Украины Владимир Зеленский одновременно и выступает за мирное решение конфликта в Донбассе, и говорит, что только «армия принесёт мир в Донбасс».

Также Лавров уточнил, что в настоящее время среди руководителей Украины сколько людей, столько и мнений и вдобавок «каждый из них своё мнение может менять по несколько раз на дню».

В качестве примера он напомнил, что 6 декабря глава украинского минобороны Алексей Резников высказался за то, чтобы приглашать в страну военных инструкторов из Британии, США и Канады, а затем «сказал, что не будут приглашать».

«Видимо, старшие товарищи ему объяснили, что он совсем зарвался. Поэтому там… не один поток сознания, там потоки сознаний, которые разнонаправлены», — добавил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские вооружённые силы вплотную придвинулись к Донбассу и в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать военную технику на территории подконтрольных населённых пунктов и применять орудия крупного калибра.