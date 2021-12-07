Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области приняло во втором чтении бюджет на 2022 год с дефицитом 3,4 млрд рублей. Об этом 7 декабря на пресс-конференции по итогам года сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

По словам Дрозденко, прогнозируемый общий объем доходов — 160 659 657,5 рублей, общий объем расходов — 164 090 987,7 рублей. Прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2022 год составляет 3 431 330,2 рублей.

«Сегодня принят бюджет на следующий год, дефицит — 3,4 млрд рублей. Доходы на уровне этого года, расходы составят 164 млрд рублей», — сказал глава области.

На цели нацпроектов региону будут выделяться федеральные деньги, поэтому фактически расходы бюджета составят 180 млрд рублей. Социальная сфера займёт 65% расходной части бюджета.

«Поэтому можно спокойно говорить о том, что он социально ориентирован. Бюджет Ленобласти растёт восьмой год подряд, поддерживаем темп роста: в два раза выросли доходы за это время, расходы — в 2,5 раза», — добавил Дрозденко.

Отметим, прогнозируемые параметры бюджета Ленобласти на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов сформированы пока без учета федеральных поступлений в региональный бюджет по ряду финансово емких направлений. В январе 2022 года, после подписания Соглашения по инфраструктурным кредитам на 8,7 млрд рублей, которые одобрило правительство РФ для Ленобласти, в бюджет будут внесены соответствующие поправки.