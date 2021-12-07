Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Председатель Международной торговой палаты в Грузии, бизнесмен из Ливана Фади Асли усомнился в оптимистическом прогнозе, заявленном премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили о резком росте экономики страны в 2021 — 2022 годаХ. Об этом предприниматель написал в соцсети Facebook.

Рост ВВП Pixabay.com

Он прокомментировал заявление Гарибашвили, что ВВП Грузии в 2022 достигнет 65 млрд лари (около $21 млрд), а на душу населения этот показатель составит $5,5 тыс.

«В 2013 — 2020 годах рост ВВП на душу населения в долларах составлял 0%, а теперь всего за год премьер собирается увеличить его до 15%? Если ВВП на душу населения в 2022 году достигнет $5,5 тыс., обещаю, что пройдусь голым по проспекту Руставели», — написал Асли.

Напомним, рост ВВП Грузии по итогам десяти месяцев 2021 года составил 10,5%. Высокие темпы роста экономики отстают от показателей инфляции, уровень которой по итогам на октябрь составил 12,5%.

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